Erdoğan: Enerji Alanında Gerçekleştirdiğimiz İyileştirmelerle Yıllık 100 Milyon Ton İlave Sera Gazı Emisyonundan Kaçınılmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı enerji ve iklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda; "Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücü itibariyle dünya 12'ncisi ve Avrupa beşincisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santral kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na; İstanbul'dan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, konuşmasının başında, ABD Başkanı Joe Biden'e çevrimiçi etkinliğe daveti için teşekkür etti. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

"İklim değişikliği ve çevre sorunları insanlığın ortak meselesidir. Dolayısıyla bunlar karşısında verilecek cevaplar da küresel dayanışmanın ürünü olmalıdır. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadığımız bir denklemde, hiç kimse bu sorunlara kayıtsız kalamaz.

Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerimizden biri olarak görüyoruz. Bu anlayışla Paris Anlaşmasını onaylayarak 2053 için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduk.

"BU YIL SONUNA KADAR TÜRKİYE'NİN İLK ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ TOGG'U HİZMETE SUNACAĞIZ"

Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla iklim şurasını gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak, yeşil eylem planımızı kabul ettik. Yeşil limanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Ormanlarımızı, korunan alanlarımızı genişletiyoruz.

Çölleşme ve erozyon ile mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.

Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm, emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hijyen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir.

"TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU GÜCÜ İTİBARİYLE DÜNYA 12'NCİSİ"

İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'ncisi ve Avrupa beşincisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır.

"UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ, ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Ukrayna'da yaşanan savaş, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş, enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alırız. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilebilir enerji santrallerinden müteşekkil kıldık. 2021 yılında kurduğumuz 3.5 gigawatt kapasiteli yeni santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir. Temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız."