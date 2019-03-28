Erdoğan: "Enflasyonda Düşüş Hafif de Olsa Başladı.
55 dakika önce
Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı.
Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: AA
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