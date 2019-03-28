Erdoğan: "Enflasyonda Düşüş Hafif de Olsa Başladı.

Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı.

Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar

Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi

Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Bangladeşli Kadın Oğlunu Doğurduktan Bir Ay Sonra İkiz Bebek Dünyaya Getirdi