Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Enflasyonda Düşüş Hafif de Olsa Başladı.

Erdoğan: "Enflasyonda Düşüş Hafif de Olsa Başladı.

55 dakika önce

Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı.

Erdoğan:
Erdoğan: "Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Faizi aşağı düşürdükçe, enflasyon da düşecektir. Olay patates, domates, patlıcan değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Politika
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