Erdoğan Enkaz Alanında İncelemede Bulundu 1
1 saat önce
Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi.
Gökhan ÇELİK - Güven USTA -Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA
-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Kartal
'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD
hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi.
Erdoğan enkazın daha kalkmadığını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:50 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız
Çöken Binada Yaşamını Yitiren Alemdar Ailesinden 9 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi