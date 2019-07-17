Erdoğan: Erbil'deki menfur saldırıyı kınıyorum
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Erbil
'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:47
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