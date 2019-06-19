Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini, Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini, Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

Erdoğan: "Erdoğan'ın akıbetini, Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz."

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