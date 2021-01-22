Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."
22.01.2021 14:01
Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür.
Erdoğan: "(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür."
Haziran, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(Erken seçim iddiaları) Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz, şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür.' - Son Dakika
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