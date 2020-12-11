Erdoğan Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabileceğini söyledi - Son Dakika
BBC

Erdoğan Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabileceğini söyledi

11.12.2020 13:27
Erdoğan Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabileceğini söyledi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'dan dönerken uçakta gazetecilere Kafkasya konusundaki yeni planlarını ve görüşlerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'dan dönerken uçakta gazetecilere Kafkasya konusundaki yeni planlarını ve görüşlerini açıkladı.

Bakü ziyareti sırasında BMC'nin Azerbaycan ile işbirliği, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Azerbaycan'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yardımı ve "medya alanında stratejik işbirliği" gibi alanlarda anlaşmalar imzaladıklarını belirten Erdoğan, bundan sonra iki ülke vatandaşlarının kimlik kartıyla seyahat etmesinin mümkün olacağını söyledi.

Erdoğan, Karabağ bölgesinin yeniden inşasında hem altyapı hem de üst yapı olarak önemli bir rol oynayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkasya'da Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın yer alacağı bir platform üzerine çalıştıklarını, 1993'te Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgali nedeniyle kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırının tekrar açılabileceğini sinyalini verdi:

"Üzerinde çalıştığımız altılı platform herkes için kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan da bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde de yeni bir sayfa açılabilir.

"Sayın Putin buna olumlu yaklaşıyor. Aramızdaki telefon görüşmesinde, benim kanaatimin ne olacağını sordu. Ben de 'Sayın İlham Aliyev buna olumlu yaklaştıktan sonra benim açımdan da buna olumlu yaklaşmak önemlidir' dedim. Hatta burada Gürcistan da gündeme geldi. Kendilerine, buradaki basın toplantısında da ifade ettiğim gibi, 'Eğer Ermenistan bu süreci olumlu istikamette geliştirecek olursa, biz kapalı olan kapılarımızı da Ermenistan'a açarız. Çünkü bizim tek derdimiz, özellikle halklar arasındaki bölgesel barışa bir destek sağlamaktır. Burada da biz bölgesel barışı düşünüyorsak, bunu ele alıyorsak ve bu altılı platform bunu getirecekse, bize düşen görev de zaten bu kapıları açmaktır.' dedik. Sayın Putin de bundan çok çok memnun oldu. İlham Aliyev kardeşimiz de 'Siz ne derseniz ben ona uyarım' dedi. Bu şekilde mutabık kaldık."

Erdoğan CAATSA yaptırımlarının "Türkiye'ye saygısızlık" olduğunu söyledi.

Erdoğan: Macron siyasi acemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kafkasya politikası hakkında konuşan Erdoğan, "Fransa bugüne kadar attığı adımlarla ilgili, örneğin çeşitli anlaşmalar vesaire dışında, belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik budur. Siyasetin acemiliği budur. Macron da bir siyaset acemisidir. Zaten şu andaki tüm kamuoyu araştırmalarında da kendisini bitirmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li vekillere "Aday olup olmayacağımı size kim söyledi" demesi hakkında ise "Orada gaza geldi. Gazı hayırlı olsun" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de seçildikten sonra 100 gün içinde çıkarmaya söz verdiği fakat aradan 902 gün geçmesine rağmen çıkarılamayan hayvan hakları yasasına dair "Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Devam ediyor. Büyük ihtimalle bütçeden sonra herhalde çıkar" dedi.

Erdoğan, sigara içenlere ise şöyle seslendi:

"Yine söylüyorum; özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun."

Erdoğan Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabileceğini söyledi

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Son Dakika Sağlık Erdoğan Ermenistan'la kapalı olan sınır kapılarının açılabileceğini söyledi - Son Dakika

BBC

Son Dakika

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