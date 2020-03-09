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Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
6 saat önce
Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır."
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