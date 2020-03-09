Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. - Son Dakika

Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.

6 saat önce

Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Öğretmen, birinci sınıf öğrencilerine cinsel içerikli kitap hediye edince veliler şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
02:05 Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
02:02 Ayrıldığı eşi 7 yaşındaki kızının gözü önünde vurup sakat bıraktı
02:00 Şili'de 14 milyon dolarlık soygun
01:58 RADEV'den DHA'ya ödül
01:58 DHA YURT BÜLTENİ -15

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 02:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]