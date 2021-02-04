Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi...

Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.

Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar."

Türkiye, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi... - Son Dakika

Son Dakika

1 yıl önce işlenen cinayeti, odunlukta duran baltanın üzerindeki kan izleri aydınlattı

LeBron James, ortağı olduğu Liverpool'a Kylian Mbappe'yi transfer etmek istiyor

Son Dakika! Yaklaşık 1,3 milyon esnafın toplam 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna ertelendi

10 bin liraya hurda olarak aldığı aracına gelen 250 bin liralık teklifleri geri çeviriyor

İzmir'de sel mağdurları bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Somali, çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Akılalmaz görüntüler! TikTok'ta insan kaçakçılığı reklamı yayınladılar

Fahriye Evcen, rekor bir ücretle ekranlara dönüyor