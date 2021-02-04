Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi... - Son Dakika

Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi...
04.02.2021 14:33
Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.
Erdoğan: "Eski Türkiye'nin alışkanlıklarıyla, hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar."
Türkiye, Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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