Erdoğan: "Eskiden Üniversite Kapısında Öyle Bir Yığılma Vardı Ki. 10 Öğrenciden Bir Tanesi Girebiliyordu. Şimdi 10'da 10" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki, akıl alır gibi değildi. 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10'da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrenciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"ÜLKEMİZİ VE DÜNYAYI AKP'NİN ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞI ESERLERİN VE HİZMETLERİN PENCERESİNDEN GÖRDÜNÜZ"

"Bizim okul hayatımız Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımından gerçekten çok çalkantılı, çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Bir yandan ideolojik gerilimlerin ve kavgaların diğer yandan yokluğun, yoksulluğun üzerine bir de 12 Eylül darbesi baskısı altında eğitimimizi tamamlamaya çalıştık. Bizim evlatlarımız da hem koalisyonların yol açtığı istikrarsızlığın hem de vesayetin tüm çirkin yüzünü sergilediği siyasi ve sosyal çalkantıların gölgesinde eğitim hayatlarını sürdürdüler. Özellikle, kız evlatlarımın yaşadığı sıkıntıları ve onlara aşmak için çektiğimiz çileyi asla unutamam ve kızlarımızın anneleri okul kapılarında kızlarımızı almak için beklerlerdi. Bir taraftan polis bir diğer taraftan kızlarımızın anneleri. Sizler ise çoğunlukla hayatını gözlerini AKP döneminde açmış bir nesilsiniz. Ülkemizi ve dünyayı AKP'nin ülkemize kazandırdığı eserlerin ve hizmetlerin penceresinden gördünüz ve tanıdınız. Bu süreçte elbette sizde ülkemin yaşadığı farklı sınamalara şahit oldunuz. Herhalde 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere 7-8 yıldır yaşadığımız hadiseleri hatırlıyorsunuz. Türkiye bir taraftan demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlamak için gece gündüz çalışırken diğer taraftan da işte bu yeni tehditlerle mücadele ederek bugünlere geldi.

"BEN BU GENÇLİĞE 'TEKNOFEST' GENÇLİĞİ DİYORUM"

Birileri farklı şeyler söyleyebilir ama ben bu gençliğe 'Teknofest' gençliği diyorum. Zira artık siz uzayı okuyorsunuz. Artık sizler uzaya bu milletin ya da bu gençliğin göndereceği, uzay araçlarının tanzimini, hesaplamalarını, bu hesaplarla birlikte de onların hazırlığını yapıyorsunuz. Geçmişte bu milletin gençlerini kimi zaman sağ- sol, Türk-Kürt kimi zaman ilerici diyerek ülkenin potansiyelini heba eden oyunlara karşı yeteri kadar dirayetli durulamadı ama biz de Tür, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü böyle bir ayrım yok. Bizde ne var? Bizde sadece ve sadece 'yaratanı severiz, yaratandan ötürü' anlayışı var.

"BİZDEN ÖNCEKİLER BUNU YAPABİLİRLERDİ NİYE YAPMADILAR? ZATEN BÖYLE NE KÖPRÜLERİ NE VİYADÜKLERİ YOK"

Şimdi bildiğiniz gibi Irak'ın kuzeyinde harekat yürüyor. Bugün 13.10 itibari ile 45 tane teröristin artık bedelini ödediler ve bütün inlere, mağaralara komandolarımız giriyor, aramalar devam ediyor, bu sayıda tabi fazlasıyla artacak ama üç tane şehidimiz var. Bütün bu şehitlerimizin ruhaniyeti inşallah farklı bir şekilde bunlara bedeli ödetecek. Bugün de güneyimizde ve kuzeyimizde kanlı savaşlar yaşanırken küresel siyasi, sosyal, ekonomik krizler zirveye çıkmışken Türkiye'yi 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu rayından asla çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah yarın sizler bizden emaneti devralıp, ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğinizde bu güçlü alt yapı üzerinde çok daha büyük hedeflere yöneleceksiniz. Tabi birçoğunuz özellikle birçok hizmet ve eseri bilmiyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün başlangıcı ile bitişi çoğunuz bilmiyor, aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nün başlangıcı ile bitişini bilmiyorsunuz. İstanbul- İzmir otoyolunun başlangıcı ile bitişini belki de bilmiyorsunuz. Yani bir zamanlar, gençler buradan yola çıktığınızda İzmir'e varış kilometreye, saate baktığınızda 6-7 saat ama şu an 3 saatte İstanbul-İzmir. Bunu bu mesafeyi kat edebiliyoruz. Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk, bunu başardık ve 2,5 milyar euro ile bunu bitirdik ama hangi usulle? Yap, işlet, devret anlayışı ile bitirdik yani kasamızdan para çıkmadan getirilen kredi ile bitirildi. Belli bir süre bu yüklenici firma Kore-Türkiye olmak üzere işletecekler. Ondan sonra da Türkiye'nin kendisine bunu teslim edecekler. İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler bunu yapabilirlerdi niye yapmadılar? Zaten böyle ne köprüleri ne viyadükleri yok ama ben az önce burada masamda Şanlıurfalı kardeşim vardı, Şanlıurfa- Adıyaman arasında Nisipi Köprüsü var değil mi? Nasıl? Güzel mi? Ama sen belki de bu köprüden geçmedin. Çünkü bu tür köprüleri yapmak falan maharetti ama biz bunları başardık.

"ÜLKEMİZİ DÖRT TEMEL ALAN VEYA DÖRT TEMEL ESAS ÜZERİNDE YÜKSELTECEĞİZ; EĞİTİM, SAĞLIK, ADALET, EMNİYET"

Biz milletimize bir söz verdik. Dedik ki, ülkemizi dört temel alan veya dört temel esas üzerinde yükselteceğiz; eğitim, sağlık, adalet, emniyet. İlk sıraya başka hiçbir şeyi değil eğitimi yerleştirdik. Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki, akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10'da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok. Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın.

"İBRAHİM TATLISES DİYOR YA, 'OXFORD VARDI DA GİTMEDİK Mİ?' DİYOR. ÜLKEMİZİN HER VİLAYETİNDE ÜNİVERSİTEMİZ VAR"

İbrahim Tatlıses diyor ya, 'Oxford vardı da gitmedik mi?' diyor. Ülkemizin her vilayetinde üniversitemiz var. Geçen hafta Hakkari'deydim. Orada iftarımızı askerimizle beraber yaptık. Yüksekova'da şehir merkezinde baktık ki öğretmenler, gençler orada pastanede oturuyorlar. Biz de onların yanında masaya oturduk. Milli Savunma Bakanım ve komutanlarımla. Tatlısı da bayağı güzeldi maşallah. Güllaçları, baklavaları da güzeldi. Baklavayla pek aram yok, ama güllacı Ramazan'da eksik etmem

"ÖĞRENCİLERİMİZE AYLIK BESLENME YARDIMINDAN İNTERNETE KADAR HER TÜRLÜ DESTEKLİYORUZ"

Bugün ülkemizde üniversite kontenjanların sayısı ile lise mezunları öğrenci sayılarımızı neredeyse aynı sayıya getirdik. Artık gençlerimiz istediği üniversiteye yerleşmek için rekabet ediyor. Yurtlarımızın sayısını 778'e, yurt kapasitelerini de 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan 'yurt yok' diyor. İşte buyur. Biz bununla da kalmadık öğrencilerimize aylık beslenme yardımından internete kadar her türlü destekliyoruz. Hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız. Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahaları, atletizm pistleri, yüzme havuzlarıyla donattık. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı."