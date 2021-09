ERDOĞAN: ESKİSİNİN DE ÜZERİNE ÇIKAN BİR SIÇRAMAYI HEP BİRLİKTE TAKİP EDİYORUZ (2) - Son Dakika

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Ekonomide, yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, MÜSİAD'ı ülkenin tamamını kapsayan güzide bir sivil toplum kuruluşu olarak gördüğünü ifade etti.Erdoğan, "Sizler istikametinizi bozmaz ülkeye ve millete karşı sorumluluklarınızı bozmazsanız, bu kutlu yürüyüşü bozmaya kimsenin gücü yetmez" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ticari ve yatırım anlamında küresel iddialarını hayata geçirme konusunda MÜSİAD ile önümüzdeki dönemde daha yakından çalışacağız. Bu iş birliğinin hayati önemde olduğu bir gerçektir" diye konuştu.

"HER ALANDA HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE UYGUN ZEMİNE SAHİP BİR TÜRKİYE VAR"Küresel güç ve ekonomik dengelerin çatırdadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır. Peki madem geçmişteki fırsatları kaçırdık veya kaçırmamızı sağladılar, bu defa nasıl böyle öz güvenli konuşuyoruz. Çünkü bu defa Türkiye, 19 yılda kurduğumuzu güçlü demokrasi ile geleceğini inşaya odaklanmıştır. Artık eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete kadar her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Ülkemizin dört bir yanında hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan alt yapıya ulaştık. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tarzlarını hortlatmak isteyenler de yok değil. Ama başaramayacaklar, izin vermeyeceğiz. Artık her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye uygun zemine sahip bir Türkiye var. Türkiye artık söz sahibi, bu tartışılmaz. Tüm önemli küresel platformlarda Türkiye'nin bir yeri ve ağırlığı vardır. BM'den G-20'ye kadar ülkemiz adından söz ettiren bir ülke konumundadır. Üstelik bu başarıları ülkemiz gizli/açık nice ambargolara rağmen ortaya koymaktadır. Geçmişte kaçırdıklarımıza 'ah vah' etmenin değil geleceği yakalamanın peşindeyiz. Hedeflerimizi buna göre güncelliyoruz" dedi.

"2023 HEDEFLERİMİZE, MARUZ KALDIĞIMIZ SABOTAJLARA RAĞMEN ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ""İHA'yı biz üretir hale geldik, SİHA'yı üretir hale geldik" diyen Erdoğan, "Şimdi AKINCI denilen TİHA'nın en üst segmentini, dünyada ilk 3'e gireni üretir hale geldik. Azmin, inancın önünde engel teşkil etmiyor. Bunlarla beraber mühimmatları da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde konumunu değiştirdi. 2023 hedeflerimize, maruz kaldığımız sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" diye konuştu.

"BİZ YATIRIM, İSTİHDAM, DEDİKÇE BİRİLERİ BU İŞİ HAFİFE ALIYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var" diyerek şunları kaydetti: "2053 vizyonumuzu şekillendireceğimiz bir döneme yavaş yavaş gidiyoruz. 3 bin 500 mühendis AKINCI eserinin sahibiydi. Gece-gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler. Yılmadan, durmadan çalışıyorlar. Bu nesil inşallah 2053'te çok farklı olacak. Karşımda MÜSİAD'ı da bu neslin büyükleri olarak görüyorum. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle hep daha iyiye gidecek mutlaka hedeflerimize ulaşacağız"Erdoğan, "Biz yatırım, istihdam, dedikçe birileri bu işi hafife alıyor. Yalan, yanlış, iftirayı bir kenara bırakarak baktığımızda söylenen sözlerin hiçbir amacı, hedefi olmayan, sırf laf olsun diye edilmiş cümlelerden başka şey görmüyoruz. Halbuki bizim bütün sözlerimiz 19 yıllık çalışmamızın temelidir" dedi.

"HER SÖZÜN REFERANSI 19 YILLIK ESERLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafla peynir gemisi yürümez." atasözüne atıf yaparak, şunları söyledi: "Biz 'hedef, vizyon, büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe, 'yatırım, üretim, istihdam, ihracat' dedikçe birileri de kendilerine bazı sözler çıkarmak suretiyle bu işi hafife alıyor. Yalan yanlış, iftira, çarpıtma kısımlarını bir kenara bırakarak söylenen sözlerin içine baktığımızda hiçbir temeli, hesabı, kitabı, amacı, hedefi olmayan, sırf laf olsun diye ifade edilmiş cümlelerden başka hiçbir şey göremiyoruz. Halbuki bizim söylediğimiz her sözün referansı 19 yıllık eserlerimiz ve hizmetlerimizdir. Geleceğe yönelik her taahhüdümüzü işte bu19 yıllık icraat birikiminin üzerine bina ediyor, somutlaştırıyor, takvime bağlıyoruz. Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına, salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanma ve eskisinin de üzerine çıkan bir sıçramayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme rakamları ortada, istihdam rakamları ortada, ihracat rakamları ortada, yatırımlardaki hareketlilikortada, üretim artışı ortada. Her birinin rakam karşılıklarını en iyi sizler biliyorsunuz. Halihazırda yaşanan sıkıntıların çoğu da üretimde, istihdamda, yatırımda, lojistikte, yan sektörlerle ortaya çıkan ani ve büyük talebin karşılanmasındaki güçlüklerden kaynaklanıyor."

"AVRUPA'NIN, AMERİKA'NIN HALİNE BAKIN, ORALARDA SEFALET DİZ BOYU"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'de yaşanan yangınlar ve Karadeniz'deki sel felaketlerine dikkat çekerek, "Avrupa'nın, Amerika'nın haline bakın, oralarda sefalet diz boyu. Bu ilk değil, Van'da İzmir'de yaşadık bunu ve oraları ayağa kaldırdık. Şu anda Bakanlarımızın, kurumlarımız öncülüğünde yolumuza devam ediyoruz. Bizi değerlerimiz, kültürümüz farklı. Bizim değerlerimizde yerinde durmak yok, anında müdahale var. Biz bunları aşabilecek imkana ve kabiliyete sahibiz. Bu süreçte MÜSAİD'a büyük sorumluluklar düşüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN NEREDEN NERELERE GELDİĞİNİN ÖNEMLİ BİR İFADESİ"

Erdoğan, "Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için ABD'de olacağız, BM Genel Kurulu binasının karşısında 36 kat yeni Türk Evi binamızın bitirdik açılışını yapacağız. Bu da Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi" şeklinde konuştu.