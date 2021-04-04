Erdoğan: 'Esnafımız sıkıntılı günler geçiriyor' - Son Dakika

Erzurum Bakkallar ve manavlar odası Başkanı Samet Erdoğan, pandemi nedeni ile esnafın bir çok sıkıntı ile mücadele ettiğini dile getirdi. Erdoğan bu kadar olumsuzluğa rağmen sıkıntıları gidermek için gereken çalışmaları yaptıklarını ve bu bağlamda da destek beklediklerini söyledi.

Ödenekler Devam Etmeli

Salgının ilk ülkede görülmesinden bu yana alınan tedbirler ve gelen kısıtlamalar nedeni ile küçük esnafın çok büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Samet Erdoğan, '31 mart 2021 itibari ile kısa çalışma ödeneklerinin sona erecek olması bir çok iş sektörünü zora sokacak. Zaten çok sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf kısa çalışma ödeneklerinin kesilmesi ile birlikte tamamen havlu atacak. Ayrıca kira ve hibe destekleri henüz esnafa ulaşmış değil. Bu konuda da esnafımızın sıkıntısı giderilmelidir.' dedi.

Zimem Geleneği

Osmanlı medeniyetinin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının en güzel örneklerinden biri olan zimem defteri geleneği ile Ramazan ayında şehrin zenginlerinden, derneklerden ve STK lardan zimem defteri geleneğini sürdürmeleri konusunda destek beliyoruz diye konuşan Erdoğan, 'Durumu iyi olan aileler, zengin kesim, dernekler ve STK lardan zimem geleneği konusunda destek bekliyoruz. Veresiye defterlerinde borç kapatarak hem hayır işi yapacaklar, hemde bu zorlu ve sıkıntılı süreçte esnafımızın imdadına yetişmiş olacaklar.' Dedi.

Haksız Rekabet

Yasakların ve denetimlerin sadece küçük esnafı kapsamadığını belirten Samet Erdoğan, 'Esnafımızdan bu yönde şikayetler alıyoruz. AVM ler, yerel marketler ve ulusal marketlerin açılış kapanış saatleri başta olmak üzere sıkı denetime tabi tutulmalıdır. Mahalle bakkalları iş yerini 20: 00'da kapatıyor. Fakat büyük ve ulusal marketler daha geç saatlerde kapılarını müşterisine kapatıyor. Burada orantısızlık var. Eğer mahalle bakkalı kurallara riayet ediyorsa, yerel marketler ve büyük marketlere de aynı uygulama takip ve denetim eşliğinde yapılmalıdır. Ayrıca bazı firmaların haksız rekabet ortamına ışık tutması, ulusal marketlere verilen fiyatlarla, mahalle bakkalarına verilen fiyatlar arasındaki uçurum nedeni ile vatandaşı ulusal marketlerden alışveriş yapmaya zorluyor. Bu durum ise küçük esnafı çok zor durumda bırakıyor. Haksız rekabete dur denmesi gerekiyor.' Dedi.

İtibar Etmeyin

Son yıllarda artan dolandırıcılık olaylarına da değinen Başkan Samet Erdoğan, 'Esnafımızın sadece odamız tarafından gelen mesajlara itibar etmesini istiyoruz. 'Pandemi nedeni ile para yardımı yapıyoruz diye gelen mesajlara linke tıkla pandemi yardımından faydalan' mesajlarına itibar etmemelerini istiyoruz. Erzurum'da çok görülen bir durum değil, fakat zor durumda olan esnafımız bu tür durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebilir. Son olarakta hemşerilerimize çağrıda bulunmak istiyoruz. Salgın 1 yılını tamamladı. Bu süre içerisinde mahalle bakkallarımızda manavlarımızda çok zor günler geçirdiler ve halen daha bu sıkıntılarda bitmiş değil. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, özellikle Ramazan ayında alış verişlerindeki ilk tercihlerini Mahalle bakkallarından ve manavlardan yana yapmalarını istiyoruz.' diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM