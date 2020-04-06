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Erdoğan: "Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok...
6 saat önce
Erdoğan: "Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak, daha çok üreterek değerlendireceğiz.
Erdoğan: "Evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak, daha çok üreterek değerlendireceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:20 Kaynak: AA
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