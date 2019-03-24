Erdoğan: "Ey Finans Sektörünün İçinde Olanlar, Kalkıp da Piyasadan Dövizleri Toplayıp, 'Döviz...

Erdoğan: "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz"

Erdoğan: "Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, 'döviz yükselecek, şöyle, böyle olacak' bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz"

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