Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi...
3 saat önce
Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."
Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu! Pkk/ypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı