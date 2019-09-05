Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi...
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Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi...

3 saat önce

Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Eylülün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu kendi istediğimiz şekilde fiilen başlatmakta kararlıyız."

Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:04 Kaynak: AA
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