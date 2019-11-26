Son Dakika › Güncel › Erdoğan: '(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye... - Son Dakika
Erdoğan: "(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye...
6 saat önce
Erdoğan: "(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Erdoğan: " (EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek."
Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup konuşmasına EYT'lileri davet etti 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak