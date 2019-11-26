Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye... - Son Dakika

Erdoğan: "(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye...

6 saat önce

Erdoğan: "(EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek.

Erdoğan:

Erdoğan: " (EYT konusu) Kısa süre sonra bu olayın bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek."

EYT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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