Erdoğan: "Eyüpsultan Göktürk'te Tarımsal Teknoloji Geliştirme Merkezini Kuracağız."
16 dakika önce
Erdoğan: "Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız."
Erdoğan: "Eyüpsultan Göktürk'te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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