Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız....
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız.... - Son Dakika

Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız....

6 saat önce

Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm."

Erdoğan:

Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm."

Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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