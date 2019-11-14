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Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız....
6 saat önce
Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm."
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