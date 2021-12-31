Erdoğan: Faiz aşağı, faiz yukarı... arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz aşağı, faiz yukarı... Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın, hem de vatandaşlarımızın kendi paralarına daha hızlı döneceklerinin sinyallerini görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON)12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Çırağan Sarayı 'ndaki genel kurul toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım , ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasında, "Bir süredir Türkiye ekonomisi yüksek faiz, enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım, üretim, ihracat, cari fazla yardımıyla rotasına sokma gayreti gösteriyoruz. Güç kaynağımız insanımızdır" dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak bu sarsıntını acı sonuçlarından kendimizi korumakla, ve çarpıklıklara itirazımı söylemekle kalmadık, yeni küresel ekonomik sitemde yerimiz almak için harekete geçtik. Yeni ekonomimizi yerleştirmeye, yetiştirmeye gayret ediyoruz. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor, üretiyor. Bu süreçte elbette önümüzde sorunlar çıkıyor. Döviz kurundaki dalgalanma ve fiyatlardaki fahiş dalgalanma bu iki sorundadır. Kurum yıl sonu hesap kapamalarında dolayı tekrar oynamaya başlaması geçicidir. Kurun hafta başından itibaren istikrar kazanacağına inanıyoruz amacımı hem istihdamlarımızı, hem de vatandaşlarımızı yatırım ve tasarruflarını bir istikrar zeminine getirmektir. Şu ikiliyi unutmayacağız; güven ve istikrara. Bir süredir yaşanan gelişmeler kur üzerinden ülkenin ve milletin felaketti üzerinden haksız kazanç sağlayanların bunun bedelini ödemek zorunda kaldıklarını göstermiştir. Ülkemiz ve milletimiz için gerekeni yapmak boynumuzun borcudur" dedi.

"FAİZ AŞAĞI, FAİZ YUKARI"Erdoğan, vatandaşlardan, yatırım ve tasarruf konusunda kendi paralarında kalmalarını isteyerek ve tavsiye ederek, "Biz kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Türk Lirası bizim paramız, biz onunla hareket edeceğiz. Yok o dövizmiş, bu dövizmiş bunlarla değil. Faiz aşağı, faiz yukarı... Arkadaşlar lütfen bu işi artık kitabımızdan çıkaralım. Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor. Artık bunu bilelim buna göre hareket edelim. Yılbaşından itibaren hem firmalarımızın, hem de vatandaşlarımızın kendi paralarına daha hızlı döneceklerinin sinyallerini görüyoruz. Döviz kurunda yurt içi taleplerden kaynaklanan ani, rasyonel iniş çıkışlar olmaması için tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.