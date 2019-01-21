Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Faiz Oranları, Enflasyon Belli Oranda Düşmüş.buna Rağmen Markette Hala Sebze Meyvede...

Erdoğan: "Faiz Oranları, Enflasyon Belli Oranda Düşmüş.buna Rağmen Markette Hala Sebze Meyvede...

1 saat önce

Erdoğan: "Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş.Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş.Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:57 Kaynak: AA

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