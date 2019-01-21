Erdoğan: "Faiz Oranları, Enflasyon Belli Oranda Düşmüş.buna Rağmen Markette Hala Sebze Meyvede...
1 saat önce
Erdoğan: "Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş.Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor.
Erdoğan: "Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş.Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:57 Kaynak: AA
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