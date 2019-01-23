Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Faiz ve Enflasyon Düşmüş. Ama Markette Hala Sebze Meyve Fiyatı Düşmüyor

Erdoğan: Faiz ve Enflasyon Düşmüş. Ama Markette Hala Sebze Meyve Fiyatı Düşmüyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir."



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»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:25 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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