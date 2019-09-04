Erdoğan: "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon...
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Erdoğan: "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek."
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