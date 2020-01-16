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Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve...
7 saat önce
Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak."
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