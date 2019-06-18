Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi...
4 dakika önce
Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:45 Kaynak: AA
Erdoğan: "Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye
'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır"
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