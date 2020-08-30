Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma... - Son Dakika

Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma...
Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.
Erdoğan: "Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir."
Politika, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:17 - Kaynak: AA
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