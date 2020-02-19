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Erdoğan: "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık.
6 saat önce
Erdoğan: "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:30 Kaynak: AA
Erdoğan: "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisidir"
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