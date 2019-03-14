Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile O Davet Önemliydi.

Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi.

Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi yıldırmaya yönelik falan. Ben arkadaşlarıma 'gideceğim' dedim."

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