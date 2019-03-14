Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile O Davet Önemliydi.
12 dakika önce
Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi.
Erdoğan: "Fazıl (Say) Bey ile o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi yıldırmaya yönelik falan. Ben arkadaşlarıma 'gideceğim' dedim."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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