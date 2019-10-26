Erdoğan: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamış, aynı zamanda ülkenin istiklaline ve...
1 saat önce
Erdoğan: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamış, aynı zamanda ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek için vücut bulmuş kulüptür"
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamış, aynı zamanda ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek için vücut bulmuş kulüptür"
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