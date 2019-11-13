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Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...
6 saat önce
Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır. Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:03 Kaynak: AA
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