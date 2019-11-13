Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi... - Son Dakika

Erdoğan: "Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Senatörlerin soru sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Senatörlerin soru sorması Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Erdoğan: Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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