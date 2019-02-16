Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı

Erdoğan, Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginin ardından Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, Fetih Müzesi'ne Hayran Kaldı, System.String[]

Şehrin fethinin canlandırıldığı ve 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük panoramik özelliğine sahip resme hayran kalan Erdoğan, çınar ağacı ve Orhan Gazi'nin çadırının tasvir edildiği bölümde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Gökdere'deki coşkulu Bursa mitinginin ardından Osmangazi Belediyesi'nin Bursa turizmine kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne geçti. Resmi açılışı yapılmamasına rağmen kısa sürede 230 bin kişinin ziyaret ettiği müzede temsili olarak kurdela kesildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde Fetih Suresi yazılı Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcının replikasını hediye etti.

Müzeyi hayranlıkla incelerken, "Bu anı nasıl tasavvur ettiniz?" diye soran Erdoğan, daha sonra müzedeki tüm noktaları gezdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bütün müzelerde savaşların anlatıldığını, bu müzede ise Osmanlı'nın hoşgörüsü ve adaletinin canlandırıldığını ifade etti.

Osmanlı'nın Bursa'yı Bizanslılar'dan kan dökülmeden teslim aldığını, şehri terk eden Bizanslılar'a da iyi davranıldığını, hatta bir kısmının bu şehirde yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Dündar, resim hakkında detaylar aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da özellikle çınar ağacının bulunduğu Orhan Gazi Han'ın çadırının olduğu bölümün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehrin suları ve birçok noktadan akan dereler de Erdoğan'ın ilgisini çekti."Osmanlı'nın hoşgörüsünün anlatıldığı çok canlı bir müze olmuş" diyen Erdoğan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür ederken, müzenin bir süre daha ücretsiz olarak hizmet vermesini istedi.

Bursa mitinginde müze hakkında konuşan Erdoğan, "Bu müze sadece Bursa'ya değil, şehre gelen bütün turistlere hizmet verecek. Bu eserin gençlerimize medeniyet ufku kazandırmak bakımından önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, müzede sergilenen Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Kaliteli Yaşam Merkezi, Osmangazi Atletizm Salonu ve Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin maketlerini de inceledi. Erdoğan, projeler hakkında Başkan Dündar'dan bilgiler aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:27 Kaynak: Bültenler

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