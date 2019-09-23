Erdoğan: "FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak...
1 saat önce
Erdoğan: "FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu biliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu biliyoruz."
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