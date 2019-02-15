Erdoğan: "(Fetö'cülerin İadesi) Biz İade Sürecinin Şu Anda Takipçisiyiz.
1 saat önce
Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz.
Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:55 Kaynak: AA
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