Erdoğan: "(Fetö'cülerin İadesi) Biz İade Sürecinin Şu Anda Takipçisiyiz.

Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz.

Erdoğan: "(FETÖ'cülerin iadesi) Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek."

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