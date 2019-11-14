Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam...
6 saat önce
Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz."
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