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Son Dakika Güncel Erdoğan: '(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim... - Son Dakika

Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi) Birçok belgeleri özellikle bu seyahatimizde de takdim...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:56 Kaynak: AA
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