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Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman...
7 saat önce
Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler"
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler"
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