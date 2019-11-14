Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman...
Son Dakika Politika Erdoğan: '(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman... - Son Dakika

Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman...

7 saat önce

Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler"

Erdoğan:

Erdoğan: "(FETÖ elebaşı Gülen) Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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