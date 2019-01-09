Erdoğan: "(Fetö) Hemen Her Gün Bir Başka Ülkeden İş Birliği Çağrısı Alıyoruz.

Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz.

Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz"

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