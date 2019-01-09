Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Fetö) Hemen Her Gün Bir Başka Ülkeden İş Birliği Çağrısı Alıyoruz.

Erdoğan: "(Fetö) Hemen Her Gün Bir Başka Ülkeden İş Birliği Çağrısı Alıyoruz.

19 dakika önce

Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:14 Kaynak: AA

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