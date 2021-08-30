Erdoğan: FETÖ ile irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini kestik - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişiğini kestik. Milli Savunma Üniversitesi bugüne kadar 23 bin 433 mezun verdi. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri ve misafirleri selamlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin en zor şartlarda dahi istiklaline, istikbaline sahip çıkışının sembolü olan 30 Ağustos Zaferi, milli mücadelenin dönüm noktasıdır. Bu zaferi cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak coğrafyamızdaki üçüncü devletimize sahip çıktık. Ordularımızın baş komutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere zaferde olan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum" dedi.