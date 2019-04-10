Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Titiz Bir Çalışmayla, Kimseyi Mağdur Etmeden Ama Tek Bir Haini de...
1 saat önce
Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz.
Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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