Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Titiz Bir Çalışmayla, Kimseyi Mağdur Etmeden Ama Tek Bir Haini de...

Erdoğan: "(Fetö ile Mücadele) Titiz Bir Çalışmayla, Kimseyi Mağdur Etmeden Ama Tek Bir Haini de...

1 saat önce

Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(FETÖ ile mücadele) Titiz bir çalışmayla, kimseyi mağdur etmeden ama tek bir haini de cezasız bırakmama azmiyle mücadeleyi sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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