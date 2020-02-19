Erdoğan: "FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi... - Son Dakika

Erdoğan: "FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi...

7 saat önce

Erdoğan: "FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil midir?

Erdoğan:

Erdoğan: "FETÖ'nün, 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı 15 Temmuz darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımız değil midir? Tespit ettiğimiz her yerde ve her durumda örgütün tepesine bine bine muvazenelerini bozduk"

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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