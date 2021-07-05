Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, FETÖ yakalamalarına ilişkin ifadelerde bulundu. Erdoğan, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını belirterek, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Erdoğan, "Yurt dışındaki pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı yakalanarak Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.