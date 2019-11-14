Erdoğan: "FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik.
6 saat önce
Erdoğan: "FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Erdoğan: "FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz."
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