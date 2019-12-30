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Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın...
6 saat önce
Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:22 Kaynak: AA
Erdoğan: "(FETÖ okullarının devri) Moldova Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımlar atabiliriz."
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