Erdoğan: "Fetö'ye Karşı Yürütülen Mücadelede En Küçük Bir Tereddüt, En Küçük Bir Gevşeme, En Küçük...
1 saat önce
Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir.
Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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