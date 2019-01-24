Erdoğan: "Fetö'ye Karşı Yürütülen Mücadelede En Küçük Bir Tereddüt, En Küçük Bir Gevşeme, En Küçük...

Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir.

Erdoğan: "FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük bir tereddüt, en küçük bir gevşeme, en küçük bir gerileme asla söz konusu değildir."

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