Son Dakika Haberleri: Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda 2'inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda 2'inci olan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtagıyla ise A Milli Kadın Voleybol takımına teşekkür etti.


Haber:  ANKARA,


voleybol, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı,
Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2.'si oldu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi Çenesinde çıkan sivilce genç kadının hayatını kararttı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 22:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, filenin sultanlarını tebrik etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]