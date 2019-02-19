Erdoğan: "Filistinli Mültecilere Verilen Yardımları Kesmek, Onları Yokluk ve Yoksullukla Terbiye...

Erdoğan: "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır.

Erdoğan: "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır."

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