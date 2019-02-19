Erdoğan: "Filistinli Mültecilere Verilen Yardımları Kesmek, Onları Yokluk ve Yoksullukla Terbiye...
1 saat önce
Erdoğan: "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır.
Erdoğan: "Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yokluk ve yoksullukla terbiye etmeye çalışmak da insanlık dışıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:36 Kaynak: AA
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