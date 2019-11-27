Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber... - Son Dakika

Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber...

6 saat önce

Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor."

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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