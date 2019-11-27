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Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber...
6 saat önce
Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Filistinlilerin hayat, mülk ve çalışma haklarına saygı duymayan İsrail, bölge ile beraber tüm dünyanın geleceğini tehlikeye atıyor."
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