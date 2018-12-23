Erdoğan: "Finansal Piyasalar ve Beklentilerdeki Bu Düzelmeyle Önümüzdeki Dönemde Ekonomimizde...

Erdoğan: "Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzelmeyle önümüzdeki dönemde ekonomimizde gerçekten çok güçlü bir yükseliş olacaktır.

Erdoğan: "Finansal piyasalar ve beklentilerdeki bu düzelmeyle önümüzdeki dönemde ekonomimizde gerçekten çok güçlü bir yükseliş olacaktır. "

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