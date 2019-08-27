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Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün...

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:19 Kaynak: AA
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