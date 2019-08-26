Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm...
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Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm...

1 saat önce

Erdoğan: "(Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır.

Erdoğan:

Erdoğan: "( Fırat'ın doğusu) İsteğimiz dışında bir yola zorlanır, oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Planlarımızı hayata geçiririz."

Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:06 Kaynak: AA
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